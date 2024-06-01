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11 студентов ТИУ взяли награды на Всероссийском инженерном конкурсе

Общество, 14:26 18 июня 2024

Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

11 студентов ТИУ стали лауреатами, призерами и победителями в разных направлениях на Всероссийском инженерном конкурсе, который прошел в Москве. Участники представили свои реальные инженерные проекты в формате защиты выпускной квалификационной работы. Оценивали их первые лица высокотехнологичных корпораций и отраслей, генеральные конструкторы и ведущие ученые, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Победителем в направлении "Техника и технологии строительства" стала студентка Строительного института Анастасия Ковалева с работой "Стадии реализации BIM-проекта на всех этапах жизненного цикла".

"Я создала цифровую информационную модель реального объекта – многоуровневого паркинга. На основе трехмерной модели рассмотрен каждый этап жизненного цикла объекта строительства, сформирована электронная документация, организована среда общих данных. Цифровизация позволяет автоматизировать часть рутинных задач, просчитать все риски при строительстве и снизить финансовые затраты", – сказала Анастасия Ковалева.

Авторы лучших проектов получат адресные приглашения на стажировки и работу, ценные призы от партнеров конкурса и федерального проекта "Передовые инженерные школы", а также сертификаты на поездки по программе "Больше, чем путешествие".

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