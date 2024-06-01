Тюменские баскетболисты представят регион на всероссийском первенстве

| Фото: ТООО "РСФБ" | Фото: ТООО "РСФБ"

Юные спортсмены Тюменской области представят регион на всероссийском первенстве по баскетболу 3х3. Состязания пройдут осенью, точная дата еще не определена, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и допобразования.

Право представлять регион получили победители областного первенства среди спортсменов пяти возрастных категорий. Участие в нем приняли 276 спортсменов 2008-2013 годов рождения из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Омутинского, Вагайского и Тюменского районов.

По словам президента региональной спортивной федерации баскетбола Евгении Шуршилиной, ежегодными лидерами первенства являются воспитанники спортивных школ №3, "Тура" и "Рубин".

"Команды-победители представят наш регион на всероссийском первенстве. Точные дата и место еще не назначены. А пока ребята отправляются на каникулы, кроме тюменских баскетболистов 2008 года рождения из команды "Рубин". На окружном турнире в марте они заняли первое место, и теперь их ожидают соревнования "Дети Азии", - сказала президент региональной спортивной федерации баскетбола Евгения Шуршилина.