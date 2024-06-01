Тюменские баскетболисты представят регион на всероссийском первенстве
Юные спортсмены Тюменской области представят регион на всероссийском первенстве по баскетболу 3х3. Состязания пройдут осенью, точная дата еще не определена, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и допобразования.
Право представлять регион получили победители областного первенства среди спортсменов пяти возрастных категорий. Участие в нем приняли 276 спортсменов 2008-2013 годов рождения из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Омутинского, Вагайского и Тюменского районов.
По словам президента региональной спортивной федерации баскетбола Евгении Шуршилиной, ежегодными лидерами первенства являются воспитанники спортивных школ №3, "Тура" и "Рубин".
"Команды-победители представят наш регион на всероссийском первенстве. Точные дата и место еще не назначены. А пока ребята отправляются на каникулы, кроме тюменских баскетболистов 2008 года рождения из команды "Рубин". На окружном турнире в марте они заняли первое место, и теперь их ожидают соревнования "Дети Азии", - сказала президент региональной спортивной федерации баскетбола Евгения Шуршилина.