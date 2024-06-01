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Принявшего на работу бывшего сотрудника УФСИН руководителя наказали в Тюмени

Происшествия, 17:45 18 июня 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в размере 20 тыс. рублей заплатит гендиректор тюменской компании, принявший на работу бывшего сотрудника УФСИН, сообщает региональная прокуратура.

Проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции выявила, что в 2023 году в организацию был принят мужчина, ранее работавший в одном из пенитенциарных учреждений.

В нарушение требований Федерального закона и Трудового кодекса Российской Федерации новый руководитель не направил в десятидневный срок уведомление по прежнему месту службы сотрудника.

Мировой судья назначил виновному наказание в виде штрафа.

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# прокуратура , штраф

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