Работы тюменского художника-филумиста представят в музее Санкт-Петербурга

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку тюменца Игоря Рязанцева, который работает в технике филумизм, откроют в музее современного искусства "Эрарта" Санкт-Петербурга 21 июня.

Игорь Рязанцев работает под творческим псевдонимом Рене Реза (Rene Reza). 20 декабря 2011 года он запатентовал новую художественную технику — филумизм. В 2019 г. основал фонд "Центр развития филумизма". Работы автора были представлены в рамках различных выставочных проектов, включая персональные проекты в Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово, Тюмени.

"Искусство Рене Реза традиционно и вместе с тем революционно. Художник отталкивается от холста, но благодаря новому инструменту на плоскости движутся не точки и линии, а некие поверхности, как в анимированных моделях, описывающих вибрации бесконечных струн. Работы автора как будто обещают нам те самые дополнительные измерения, которые свернуты в комочек и пока недоступны человеческому восприятию", - пишет музей "Эрарта".

Специально для выставки в музее в Санкт-Петербурге художник впервые подготовил несколько объектов, выйдя за пределы картины.