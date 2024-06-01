Тюменца с наркотиком задержали в парке Гагарина

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Сотрудники ППС в парке Гагарина задержали ранее судимого тюменца, имевшего при себе метилэмефедрон, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Остановленный для проверки документов мужчина 1987 года рождения в ходе разговора с полицейскими проявлял заметное беспокойство. Правоохранители приняли решение провести досмотр.

В присутствии понятых полицейские обнаружили в сумке безработного тюменца пакетик с белым порошком. Экспертиза установила, что это был метилэмефедрон массой 0,43 гр. Злоумышленник признался, что наркотик он купил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228. Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.