Состояние разрушенных из-за паводка дорог оценивают в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Состояние дорог, пострадавших от паводка, оценивают в Тюменской области. Это необходимый этап перед выделением средств на их восстановление, сообщает информационный центр правительства региона.

На подтопленных дорогах разрушены обочины, откосы и насыпи, местами отсутствует барьерное ограждения, нарушено покрытие проезжей части. Где-то понять масштаб разрушения до сих пор мешает вода.

Всего в регионе, по предварительным данным, подтоплено более 90 объектов дорожной инфраструктуры. Для оценки ущерба по распоряжению Федерального дорожного агентства создана рабочая группа. В ее состав вошли сотрудники ФКУ "Уралуправтодор", Главного управления строительства и управления автомобильных дорог Тюменской области, специалисты УМВД, МЧС и администраций районов.