Тюменские ученые изучают нагульно-нерестовую миграцию сиговых в Оби

| Фото: Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Нагульно-нерестовую миграцию рыбы в пойменно-соровую систему Оби изучают учёные Тюменского филиала ВНИРО. Это обусловлено выходом ихтиофауны из Обской губы, сообщает учреждение.

"Вонзевая" миграция – важная часть жизненного цикла ценных пород рыб – мунксуна, нельмы, пыжьяна, чира и пеляди. Научная точка учета находится у рыбацкого поселка Ямбура. В этом месте Обь сужается, ихтиологи могут фиксировать проход максимального количества рыбы, получив самый достоверный материал.

Исследования продлятся месяц. Для оценки количества рыбы, ее концентрации и распределения ученые используют современный гидроакустический комплекс. Съемка эхолотом проводится в разных точках реки. Кроме того, в лаборатории института ученые изучат генетическую структуру сиговых видов рыб Обь-Иртышского бассейна и пополнят банк данных.

Наблюдения в этом районе институт ведет ежегодно уже 55 лет, это позволяет контролировать динамику важных биологических и промысловых показателей.