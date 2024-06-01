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Тюменские ученые изучают нагульно-нерестовую миграцию сиговых в Оби

Экономика, 18:07 18 июня 2024

Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Нагульно-нерестовую миграцию рыбы в пойменно-соровую систему Оби изучают учёные Тюменского филиала ВНИРО. Это обусловлено выходом ихтиофауны из Обской губы, сообщает учреждение.

"Вонзевая" миграция – важная часть жизненного цикла ценных пород рыб – мунксуна, нельмы, пыжьяна, чира и пеляди. Научная точка учета находится у рыбацкого поселка Ямбура. В этом месте Обь сужается, ихтиологи могут фиксировать проход максимального количества рыбы, получив самый достоверный материал.

Исследования продлятся месяц. Для оценки количества рыбы, ее концентрации и распределения ученые используют современный гидроакустический комплекс. Съемка эхолотом проводится в разных точках реки. Кроме того, в лаборатории института ученые изучат генетическую структуру сиговых видов рыб Обь-Иртышского бассейна и пополнят банк данных.

Наблюдения в этом районе институт ведет ежегодно уже 55 лет, это позволяет контролировать динамику важных биологических и промысловых показателей.

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# рыбоводство , Тюменский филиал ВНИРО

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