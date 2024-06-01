Тобольские врачи спасли ребенка после укуса гадюки

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Врачи центра медицины катастроф Областной больницы №3 спасли 14-летнего ребенка после укуса ядовитой змеи. В отделение центра поступил вызов о том, что девочка из малочисленных народов севера оказалась в критическом состоянии после нападения гадюки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Медицинский вертолет немедленно вылетел на место происшествия. Девочка находилась в крайне тяжелом состоянии: она посинела, наблюдался массивный отек ноги. Медики разместили подростка на борту и начали интенсивную терапию.

"По прилете девочку экстренно госпитализировали в отделение реанимации. Благодаря оперативным и слаженным действиям службы санавиации и реаниматологов Областной больницы №3, восстановление пациентки прошло без осложнений. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает", - сказал заведующий отделением центра медицины катастроф по Тобольску Олег Алымов.

В случае встречи со змеей необходимо сохранять спокойствие и не паниковать. Нужно медленно отступить, избегая резких движений. Если все же змея укусила, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.