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Житель Тюменской области прятал наркотики в носке

Происшествия, 11:52 19 июня 2024

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в приобретении наркотиков задержали ночью сотрудники Госавтоинспекции в Тюменском районе. На автодороге Тюмень - Омск автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen.

Полицейские заметили, что пассажир иномарки заметно нервничает и приняли решение провести личный досмотр, сообщает УМВД по Тюменской области.

В присутствии понятых в носке жителя Ялуторовского района были найдены два свёртка с порошком. 39-летний мужчина заявил полицейским, что это лекарство, но экспертиза показала, что изъятое вещество - метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трёх до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики , уголовное дело

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