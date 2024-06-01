Житель Тюменской области прятал наркотики в носке

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в приобретении наркотиков задержали ночью сотрудники Госавтоинспекции в Тюменском районе. На автодороге Тюмень - Омск автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen.

Полицейские заметили, что пассажир иномарки заметно нервничает и приняли решение провести личный досмотр, сообщает УМВД по Тюменской области.

В присутствии понятых в носке жителя Ялуторовского района были найдены два свёртка с порошком. 39-летний мужчина заявил полицейским, что это лекарство, но экспертиза показала, что изъятое вещество - метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трёх до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.