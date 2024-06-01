Автомобиль насмерть сбил сидевшего на дороге мужчину под Тобольском

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пешеход погиб ночью 18 июня под Тобольском на 185-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Автомобиль Iveco наехал на 68-летнего мужчину, сидевшего на проезжей части. Житель Тобольска погиб. По предварительным данным, двое мужчин ехали в Тюмень на такси и попросили водителя остановиться, чтобы справить нужду. Один из них в темноте вышел на дорогу.

По словам таксиста, его пассажиры были в состоянии опьянения. Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.