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Автомобиль насмерть сбил сидевшего на дороге мужчину под Тобольском

Происшествия, 11:19 19 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пешеход погиб ночью 18 июня под Тобольском на 185-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Автомобиль Iveco наехал на 68-летнего мужчину, сидевшего на проезжей части. Житель Тобольска погиб. По предварительным данным, двое мужчин ехали в Тюмень на такси и попросили водителя остановиться, чтобы справить нужду. Один из них в темноте вышел на дорогу.

По словам таксиста, его пассажиры были в состоянии опьянения. Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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