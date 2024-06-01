Опыт Тюменской области по оказанию помощи бездомным изучают регионы России

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Тюменская область демонстрирует пример того, как межведомственное взаимодействие может стать ключом к успешному решению социальных проблем, отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, комментируя всероссийскую конференцию "Дом, который построил ты" в Тюмени.

Участники из разных регионов страны собрались, чтобы поделиться опытом работы с людьми, которые остались без крова и перенять тюменские наработки, отмеченные на федеральном уровне.

"Важно отметить, что в регионе удалось создать систему, в которой государственные структуры, негосударственные организации и религиозные учреждения работают в тесном сотрудничестве. Негосударственные организации играют важную роль в оказании помощи бездомным. Они не только предоставляют необходимые ресурсы и услуги, но и активно участвуют в разработке и реализации программ поддержки. Благодаря их усилиям, многие бездомные получают доступ к медицинской помощи, социальной поддержке и реабилитации, - подчеркнул Кудряшов на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Государственные структуры проявляют высокий уровень вовлеченности и поддержки. Они не только финансируют программы помощи, но и обеспечивают координацию действий между различными ведомствами".

По мнению эксперта, это позволяет эффективно распределять ресурсы и избегать дублирования усилий.

"Наши надежные помощники – представители негосударственного сектора. И вопросы оказания медицинской и социальной помощи бездомным – не исключение", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", врач-эндокринолог, член Совета по правам человека при президенте РФ Ольга Демичева высоко оценила достижения региона в социальной сфере.

"У Тюменской области действительно уникальный опыт, и таким он получился благодаря соединению трех необходимых факторов. Нашлись энтузиасты, готовые этим заниматься. Был получен полный отклик со стороны государственных структур. Духовную поддержку оказала православная церковь. Все это дало уникальный для нашей страны результат, который необходимо перенимать как опыт, изучать и применять с учетом особенностей других регионов", – уверена она.