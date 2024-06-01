Эксперт: память о Великой Отечественной войне это не только история, но и наша современность

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Концепция официальной русофобии и принцип отмены русского мира впервые была сформулирована в рамках европейской политической философии еще накануне второй мировой войны, которая являлась ярко выраженной идеологической, расовой войной. Такую точку зрений высказал старший научный сотрудник института политической психологии Александр Прудник (Нижегородская область) в канун Дня памяти и скорби - 22 июня.

Важным компонентом этой политики, по его словам, была установка на территориальное расчленение исторической России.

"Наш народ стал объектом агрессивной политики со стороны национал-социалистического государства, - подчеркнул Александр Прудник, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Исторической задачей третьего Рейха объявлялось очищение территории России от русского народа для последующего освоения этих территорий европейскими, так называемыми "расовополноценными" народами".

И память о Великой Отечественной войне это не только история, но и наша современность. Основные нарративы современной западной пропаганды вновь направлены на расчеловечивание образа русского народа, на отмену места России в европейской и мировой истории, на территориальное расчленение нашей страны.

"Мы вновь лицом к лицу столкнулись с тем, что однажды уже несла нам идеология нацизма. Причем, эти тезисы провозглашаются публично с самых высоких международных трибун, - заявил Александр Прудник. - Так, выступая 15 июня 2024 года на саммите в Швейцарии, президент Польши Анджей Дуда в присутствии представителей 92 стран на английском языке, чтобы все его поняли правильно, прямо заявил: "Я предлагаю разделить Россию на 200 этнических государств. Россия является крупнейшей в мире колониальной державой, удерживающей в плену 200 этнических групп".

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Немецкие войска встретили упорное сопротивление всего народа и армии. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров, остановить врага в первые недели войны не удалось. Но уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

Советский народ внес решающий вклад в дело борьбы с нацизмом, наши потери в Великой Отечественной войне огромны. За всю историю человечества ни одна страна в мире не испытывала на себе такой чудовищной тяжести как человеческих потерь, так и материальных лишений, но выдержала все тяготы и утраты. Великая Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую семью, окончилась победой.