Эксперт: российские кадеты сильны дружбой, чувством коллективизма и сплоченности

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Вручение аттестатов о среднем общем образовании – знаменательное событие и значимый этап в жизни каждого молодого человека. И особенно знаменательно это, по словам члена Общественного совета при администрации главы Чувашской Республики, кандидата технических наук Станислава Афанасьева, для кадетов, которые уже сделали свой первый в жизни выбор.

"И этот выбор достойный, верный, красивый и однозначный – путь служения Отечеству, - подчеркнул он, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" вручение аттестатов зрелости выпускникам Тюменского президентского кадетского училища. - Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан, защитников Отечества. Российские кадеты сильны своей дружбой, чувством коллективизма, сплоченности, гордости за причастность к кадетству".

Аттестата о среднем общем образовании 86 выпускникам президентского кадетского училища вручил губернатор Александр Моор. Двадцать из них удостоены медалей "За особые заслуги в учении" I степени и аттестатов с отличием. Четыре кадета окончили училище с медалью "За особые заслуги в учении" II степени. Более 50 выпускников поступают в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ.

"В нашей стране слово "кадет" – это синоним патриотизма и преданности Родине. Наше кадетское училище имеет пока небольшую историю – в прошлом году мы отметили десятилетний юбилей. За эти годы из стен училища вышли 577 кадетов. И сегодня вы пополните этот почетный список", – обратился к выпускникам Александр Моор.

Сегодня в Тюменском президентском кадетском училище обучаются 695 кадетов со всех уголков России: от Мурманска до Махачкалы, от Калининграда до Курильских островов.