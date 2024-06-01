Тысячи экстремалов пробегут в Тобольске юбилейные дистанции "Стального характера"

| Фото: Стальной характер | Фото: Стальной характер

"Стальной характер" отметит в 2024 году 10-летие. Юбилейный забег пройдёт на территории горнолыжного курорта "Алемасова" в Тобольске 29 июня.

Более тысячи бегунов преодолеют четыре дистанции от 3 до 10 км. В Тобольск съедутся участники из Москвы, Кирова, Кургана, Омска, Югры и Ямала.

В честь 10-летия проекта организаторы забега подготовили юбилейные медали и праздничный мерч для всех участников. Принять участие в соревнованиях могут все желающие, независимо от опыта и уровня физической подготовки.

Для новичков подойдет дистанция в 3 км, а более опытных ждут трассы на 5, 7 км и специальная юбилейная — на 10 км. Регистрация доступна на сайте, следить за новостями забега можно в сообществе во ВКонтакте.

Проект в Тобольске реализуется при поддержке правительства Тюменской области, а также компании СИБУР в рамках программы "Формула хороших дел".