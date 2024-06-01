На тюменской трассе возле села Абатское приступили к демонтажу дамбы

| Фото: ФКУ "Уралуправтодор" | Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

К демонтажу дамбы возле села Абатское приступили на трассе Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск 19 июня. Организовано реверсивное движение, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения. На данный момент снижена скорость по опасному участку до 50 км в час вне населенного пункта и 30 км в час по населенному пункту.

Для грузовиков, осуществляющих перевозку крупногабаритных грузов и имеющих увеличение габарита свыше трех метров, введён запрет на передвижение по трассе до окончания паводкоопасного периода.