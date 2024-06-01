Мужчина погиб на пожаре в Ярковском районе

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области

Один человек погиб на пожаре в с. Дубровное Ярковского района. Сообщение о возгорании частного жилого дома на ул. Новая поступило в третьем часу ночи 20 июня.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 64 кв. м, задействовано три единицы техники и пять человек. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего мужчины.

Причина устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.