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Мужчина погиб на пожаре в Ярковском районе

Происшествия, 10:45 20 июня 2024

скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области

Один человек погиб на пожаре в с. Дубровное Ярковского района. Сообщение о возгорании частного жилого дома на ул. Новая поступило в третьем часу ночи 20 июня.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 64 кв. м, задействовано три единицы техники и пять человек. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего мужчины.

Причина устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

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