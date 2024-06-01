Школьники подбирают лучший сорт картофеля для выращивания в Уватском районе

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Ученики агрокласса Красноярской школы проводят опыт по подбору наилучшего сорта картофеля для выращивания в Уватском районе. Клубни для посадки на пришкольном участке предоставили в аграрном университете – это сорта "Колетте", "Елизавета", "Укама", "Белароза" и "Гала", сообщает департамент АПК Тюменской области.

Также школьники продолжают ухаживать за саженцами ягодных культур, которые сейчас находятся в активной фазе цветения. Это 300 кустов смородины и по 150 – вишни и жимолости.

"Плодовый сад ребята пропалывают от сорняков, поливают, вносят удобрения и обрабатывают от вредителей. Осенью мы укрываем ягодные кустарники липовыми листьями, которые нагребаем в парке вблизи школы. Таким образом листья служат кустам тепловой подушкой и удобрением. Уже второй год саженцы перезимовали хорошо, сейчас радуют нас своим цветением. В этом году планируем получить первый урожай", – поделилась заведующая Красноярской школой Наталья Беляева.

Добавим, на участке площадью 12 гектаров, помимо картофеля и ягод, юные аграрии выращивают свеклу, морковь, лук, капусту, томаты и перцы. Полученный урожай сертифицируется и реализуется на пищеблоке школьной столовой.