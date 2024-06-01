Бесплатная экскурсия пройдет на рыборазводном заводе в Абалаке

| Фото: пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: пресс-служба администрации Тобольского района

Бесплатная экскурсия по Абалакскому экспериментальному рыборазводному заводу пройдет 28 июня. Место сбора участников — пристань Абалак в 10 часов 50 минут, сообщает департамент по культуре и туризму администрации Тобольска.

Проезд до места сбора участников экскурсии осуществляется на собственном транспорте. Переезд к территории завода — на катере. С собой необходимо иметь закрытую одежду, обувь, желательно резиновую, репелленты.

Для участия обязательна регистрация по телефону 8 (3456) 24-69-70.

Экскурсия пройдет в рамках акции "Тобольск экскурсионный", приуроченной к празднованию 437-летия Тобольска.