Бесплатная экскурсия пройдет на рыборазводном заводе в Абалаке
Общество, 08:14 25 июня 2024
| Фото: пресс-служба администрации Тобольского района
Бесплатная экскурсия по Абалакскому экспериментальному рыборазводному заводу пройдет 28 июня. Место сбора участников — пристань Абалак в 10 часов 50 минут, сообщает департамент по культуре и туризму администрации Тобольска.
Проезд до места сбора участников экскурсии осуществляется на собственном транспорте. Переезд к территории завода — на катере. С собой необходимо иметь закрытую одежду, обувь, желательно резиновую, репелленты.
Для участия обязательна регистрация по телефону 8 (3456) 24-69-70.
Экскурсия пройдет в рамках акции "Тобольск экскурсионный", приуроченной к празднованию 437-летия Тобольска.