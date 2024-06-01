  • 20 июня 202420.06.2024четверг
  • USD82,6282
    EUR89,0914
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-восточный

В День молодежи в центре Тюмени перекроют несколько улиц

Общество, 17:45 20 июня 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участки дорог перекроют в центре Тюмени в связи с проведением Дня молодежи с 8 до 23 часов 29 июня.

Как сообщили в администрации Тюмени, движение транспортных средств будет прекращено на участке ул. Береговая от Щербакова до Поперечной; на участке ул. Поперечная от Большой Заречной до Береговой; на участке ул. Красноармейская от Большой Заречной до Береговой.

Схемы объезда: ул. Большая Заречная, ул. Щербакова.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# перекрытие движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 20.06.2024658 мест детского отдыха создано в Тюменской области
17:56 20.06.202421 июня - события дня
17:45 20.06.2024В День молодежи в центре Тюмени перекроют несколько улиц
17:34 20.06.2024Новый формат театральных встреч открыли в Тюменском театре кукол