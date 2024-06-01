В День молодежи в центре Тюмени перекроют несколько улиц

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участки дорог перекроют в центре Тюмени в связи с проведением Дня молодежи с 8 до 23 часов 29 июня.

Как сообщили в администрации Тюмени, движение транспортных средств будет прекращено на участке ул. Береговая от Щербакова до Поперечной; на участке ул. Поперечная от Большой Заречной до Береговой; на участке ул. Красноармейская от Большой Заречной до Береговой.

Схемы объезда: ул. Большая Заречная, ул. Щербакова.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.