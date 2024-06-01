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Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в Тобольском районе

Происшествия, 18:59 20 июня 2024

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено на берегу озера Овсянниковское в Тобольском районе, выясняют следователи, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Установлено, что 18 июня 51-летний житель дер. Овсянниково уехал на рыбалку. В последний раз мужчина выходил на связь в этот же день.

20 июня сотрудники МЧС нашли тело пропавшего на берегу озера.

Следователь осмотрел место происшествия. Известно, что телесных повреждений на погибшем не обнаружено.

“Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели мужчины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение”, – сообщили в ведомстве.

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# следователи , СУ СК РФ по Тюменской области

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