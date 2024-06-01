Руководителей и сотрудников УМВД Тюмени подозревают в организации незаконной миграции

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководящий состав и сотрудники УМВД России по Тюмени стали фигурантами уголовного дела за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

ФСБ совместно с ОРЧ СБ УМВД России по Тюменской области пресекли противоправную деятельность руководителей и сотрудников одного из отделов полиции города Тюмени, причастных к организации канала незаконной миграции.

По версии следствия, указанные лица, действуя из корыстной заинтересованности, в составе преступной группы лиц, с использованием своего служебного положения, организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 100 иностранным гражданам.

Следственное управление СК России по Тюменской области возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения).

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.