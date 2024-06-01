Историческую музыкальную драму "Пугачев" представят тюменские актеры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера исторической музыкальной драмы в двух действиях "Пугачев" пройдет на большой сцене Тюменского драмтеатра 2, 3, 4 августа. В ее основе пьеса Ольги Погодиной-Кузминой по мотивам повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка".

По информации театра, по приказу императрицы Екатерина II имя Емельяна Пугачёва и его восстание 1773–1775 годов были преданы молчанию и забвению.

"Даже Пушкин не получил доступа к протоколам допросов пугачевских соратников. Он исследовал отголоски бунта спустя 60 лет, когда в окрестностях Оренбурга еще живы были свидетели трагических событий и прямые их потомки. Их рассказы, а также разрозненные письма, указы и воззвания послужили основой для истории молодого офицера Петра Гринёва, его соперника Алексея Швабрина и его невесты Марии Мироновой", - рассказали в ТБДТ.

Переосмысляя пушкинскую повесть, дополняя историческим контекстом и архивными источниками, авторы спектакля "Пугачёв" задаются вопросами о причинах и последствиях "беспощадного русского бунта". Музыкальные номера, спецэффекты, визуальные парадоксы по-новому открывают знакомый сюжет, в котором каждый найдет ответы на вечные вопросы о добре и зле, и перекличку с сегодняшним днем.

"Пугачёв" – это яркий, фантастический, немного безумный образ, воплотивший русскую душу во всем ее противоречии. Над его созданием работали: драматург – Ольга Погодина-Кузмина, композитор и автор стихов – Евгений Кубынин, режиссер-постановщик – Александр Созонов.

В постановке заняты: Александр Тихонов, Егор Медведев, Роман Гусак, Дмитрий Егоров, Сергей Белозерских, Дарья Терешина и другие.

Билеты доступны по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.