Молодых агролюбителей из Тюменской области приглашают на образовательный форум "Ростов"

| Фото: vk.com/rostovforum | Фото: vk.com/rostovforum

Молодежь Тюменской области отправится на Всероссийский образовательный форум "Ростов" с 9 по 13 сентября

Зарегистрироваться могут молодые люди от 14 до 35 лет. На событие приглашают тех, кто готов развивать агропромышленные отрасли экономики и обмениваться опытом реализации молодежных инициатив в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения в сельской местности. Об этом пишет "Мегатюмень".

Подать заявку можно до 9 июля на платформе "Молодежь России".

В этом году форум впервые выходит на всероссийский уровень и организаторы разработали интенсивную образовательную программу по пяти тематическим направлениям. "Бизнес" — для молодых предпринимателей аграрной и альтернативной направленности в селах. "Лидеры" — для руководителей общественных организаций, волонтеров, сотрудников учреждений культуры и молодёжной политики. "Кадры" — для студентов агропромышленных вузов и колледжей, а также молодых специалистов, стремящихся работать в сельской местности. "АПК" — для молодых ученых и специалистов в области сельского хозяйства, сотрудников предприятий агропромышленного комплекса и руководителей фермерских хозяйств. "Проекты для села" — для участников и победителей грантовых программ по развитию сельских территорий, активистов "Российского союза сельской молодёжи", сотрудников администраций сельских поселений и активной молодежи, проживающей в сельской местности.

На форуме тюменцы также смогут пройти внеучебную программу: посетить творческие мастер-классы, экскурсии на агропромышленные предприятия, сделать утреннюю зарядку на побережье Азовского моря, поучаствовать в соревнованиях по фиджитал-спорту, послушать выступления кавер-групп и песни под гитару.

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