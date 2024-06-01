Ми-8 эвакуирует "раненого" человека с футбольного поля стадиона "Геолог" в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Вертолет ЮТэйр Ми-8АМТ совершит демонстрационный полет над стадионом "Геолог" в Тюмени 29 июня в 15 часов.

Это состоится в рамках масштабного праздника, который устраивает региональное управление ГИБДД в преддверии Дня образования службы Госавтоинспекции МВД России, сообщает ведомство.

Также пройдут показательные выступления по эвакуации раненого человека с футбольного поля, будут организованы выставки автомобилей и мотоциклов байкеров, различные мастер-классы и конкурсы, розыгрыш подарков, предоставленных партнерами мероприятия, сувениров с логотипом дорожной безопасности, детей угостят мороженым и квасом, для них будут игры, эстафеты, шахматные матчи, будут работать аниматоры.

На стадионе пройдет товарищеский футбольный матч с участием известных людей областной столицы, а также руководителей силовых ведомств региона.

Выставки и мастер-классы начнут работу с 14 часов, в 15 часов состоятся выступления автоспортсменов по дрифту.

Видео ГИБДД Тюменской области