Девушка на электросамокате пострадала в результате столкновения с Renault в Тюмени

| Фото: управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

Девушка на электросамокате пострадала в результате столкновения с Renault на ул. 50 лет Октября в Тюмени вечером 22 июня. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Предварительно, 15-летние юноша и девушка на прокатном электросамокате пересекали проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, не спешившись. Со слов 54-летнего водителя Renault Sandero, подростки неожиданно выехали на проезжую часть.

В результате ДТП пострадала девушка, управлявшая электросамокатом, у нее травма руки. Обстоятельства произошедшего выясняются.