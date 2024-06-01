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Девушка на электросамокате пострадала в результате столкновения с Renault в Тюмени

Происшествия, 16:51 23 июня 2024

управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

Девушка на электросамокате пострадала в результате столкновения с Renault на ул. 50 лет Октября в Тюмени вечером 22 июня. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Предварительно, 15-летние юноша и девушка на прокатном электросамокате пересекали проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, не спешившись. Со слов 54-летнего водителя Renault Sandero, подростки неожиданно выехали на проезжую часть.

В результате ДТП пострадала девушка, управлявшая электросамокатом, у нее травма руки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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# ГИБДД по Тюменской области , ДТП , электросамокаты

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