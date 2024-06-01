  • 23 июня 202423.06.2024воскресенье
  • USD87,9595
    EUR94,2606
  • В Тюмени 25..27 С 2 м/с ветер восточный

Жителей Тюменской области приглашают на конкурс "Читаем всей семьей"

Общество, 19:04 23 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают на Всероссийский конкурс "Читаем всей семьей", сообщает информационный центр регионального правительства.

Он проводится в двух номинациях — "Проза" и "Поэзия". В каждой из них определят три семьи-победителя, которых пригласят на торжественную церемонию награждения в Москву в декабре 2024 года.

Конкурсантам необходимо снять видеоролик, в котором примут участие члены семьи разных поколений. Семья должна быть задействована в совместном чтении вслух любимого литературного произведения на русском языке.

Работы принимаются до 30 сентября — здесь. Участвовать могут семьи с детьми любого возраста.

Победителей ждут книжные подарки, а также культурная программа по столице.

Возрстное ограничение: 0+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 23.06.2024Организаторы фестиваля "Лето в Тобольском кремле" приглашают участвовать в розыгрыше брендированного мерча
19:04 23.06.2024Жителей Тюменской области приглашают на конкурс "Читаем всей семьей"
18:10 23.06.2024Победителем "Диктанта Победы" стал военнослужащий Росгвардии из Тюмени
18:00 23.06.202424 июня - события дня