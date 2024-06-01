Жителей Тюменской области приглашают на конкурс "Читаем всей семьей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают на Всероссийский конкурс "Читаем всей семьей", сообщает информационный центр регионального правительства.

Он проводится в двух номинациях — "Проза" и "Поэзия". В каждой из них определят три семьи-победителя, которых пригласят на торжественную церемонию награждения в Москву в декабре 2024 года.

Конкурсантам необходимо снять видеоролик, в котором примут участие члены семьи разных поколений. Семья должна быть задействована в совместном чтении вслух любимого литературного произведения на русском языке.

Работы принимаются до 30 сентября — здесь. Участвовать могут семьи с детьми любого возраста.

Победителей ждут книжные подарки, а также культурная программа по столице.

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