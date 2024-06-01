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Помощь пострадавшим в Севастополе в результате теракта окажет "Единая Россиия"

Происшествия, 21:37 23 июня 2024

Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева | Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

"Единая Россия" окажет помощь жителям Севастополя и туристам, пострадавшим в результате теракта, сообщает пресс-служба партии.

Врио секретаря Генсовета "Единой России", полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал случившееся в Севастополе бесчеловечным террористческим актом против мирного населения.

"В результате атаки ВСУ по мирным жителям пострадали больше сотни человек, среди них есть дети. Это был удар ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по отдыхающим на море семьям. Врачи борются за жизни раненых. Партия окажет всю необходимую помощь жителям и гостям города: от психологической поддержки до доставки воды и медикаментов. "Единая Россия" вместе с Севастополем", - отметил Владимир Якушев.

Он также сообщил, что губернатор, секретарь Севастопольского отделения партии Михаил Развожаев на месте координирует работу всех служб. За поддержкой также можно обратиться в волонтёрский центр партии.

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# Владимир Якушев , Севастополь , теракт

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