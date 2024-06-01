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Александр Моор выразил соболезнования родственникам погибших в результате обстрела Севастополя

Губернатор, 20:31 23 июня 2024

Telegram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив)

Соболезнования родственникам и близким погибших в результате обстрела ВСУ Севастополя 23 июня выразил губернатор Тюменской области Александр Моор от имени жителей региона. Раненым он пожелал скорейшего выздоровления.

"Трагедия в Севастополе. От разрыва американской ракеты, запущенной ВСУ, погибли и ранены люди. Среди жертв есть дети. Это случилось в День Святой Троицы. На пляже, где отдыхали сотни россиян. Нет слов, чтобы описать нашу общую боль", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

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# Александр Моор , Севастополь , спецоперация

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