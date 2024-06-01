124 человека, в том числе 27 детей, получили ранения в результате обстрела Севастополя

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

124 человека, в том числе 27 детей, получили ранения и травмы различной степени тяжести в результате обстрела Севастополя со стороны ВС 23 июня, передает Interfax.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что жертвами ракетной атаки на Севастополь в воскресенье стали три человека, из них двое - дети.

Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова погибла в результате ракетной атаки на Севастополь, сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.

"Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София - дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже", - написал он в своем телеграм-канале, выразив соболезнования.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.