Тюменцы смогут разработать игру за 72 часа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый сезон Всероссийского конкурса "Начни игру" начнется с разработки собственной игры за 72 часа. Поучаствовать может команда от 1 до 5 человек в возрасте от 14 лет, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Победителей объявят в восьми номинациях: "Лучшая игра", "Лучшее соответствие теме", "Лучший соло-разработчик", "Лучший визуальный стиль", "Лучший звук", "Лучший геймплей", "Лучший нарратив", "Лучший спикер". Кроме этого, платформа "Берлога" выступит партнером конкурса и выберет лучшие проекты в собственной номинации "Полезные игры". Лауреаты получат помощь в разработке и пилотировании игр, маркетинговой упаковке и продвижении, а также фирменный мерч.

Помимо этого, пройдут фидбэк-сессии с экспертами игровой индустрии, воркшопы и мастер-классы по подготовке к питчингу.

Регистрация открыта по ссылке до 12 часов 28 июня. Возрастное ограничение: 12+.