Автор сингла "Кометы" Сергей Драгни выступит в Тюмени на Дне молодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы, киносеансы, концерты и спектакли, приуроченные к празднованию Дня молодежи, пройдут в Тюмени 29 июня. Завершит праздник выступление российского певца Драгани, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Дневная программа событий в этом году будет проходить в разных локациях Тюмени. Так, в 16 часов возле "Конторы пароходства" начнутся мероприятия для жителей города и их питомцев от создателей подкаста "Полная миска". Среди них, лекция "Почему так важно играть с собакой и как это правильно делать", конкурс костюмов для собак с призами от партнеров и знакомство с подопечными из приюта для бездомных животных "Лучший друг". Также, на летней площадке от команды мультицентра пройдут мастер-классы по созданию интерактивной открытки, росписи плитки, плетению из гобелена с 16 до 18 часов 30 минут.

С 16 до 18 часов на территории сквера с амфитеатром (рядом со зданием по адресу ул. Республики, 21) "Мой портал" организует кинопросмотр. В программе — документальные фильмы "Из окон моего такси", "Rehab-дневник", "Своими руками", а также премьера первой серии нового документального сериала "(Не)женская профессия". Зрители смогут не только увидеть фильмы, но и обсудить их с режиссером, а также задать интересующие вопросы после окончания просмотра.

Дневная программа молодежного театрального центра "Космос" стартует на набережной с 16 часов. Пройдет интерактивный спектакль на тему отношений между соседями "Привет, сосед" и тихая дискотека. Для жителей города будут организованы мастер-классы: "Первые шаги в поинге" от театра огня "Гелиос" и по актерскому мастерству от руководителя театрального сообщества "The ВотЪ" Николая Яскевича. В 16 часов 30 минут все желающие смогут увидеть семейный спектакль "Невидимый слон" от театра теней и кукол "Ключ от сказки". В 17 часов стартует выступление театра огня "Гелиос" и творческий показ театрального сообщества "The ВотЪ".

Команда МТЦ "Космос" в 18 часов даст старт вечерней программы в формате карнавального шествия. Горожане создадут театральные маски, отражающие аутентичность Тюменской области, во время работы лаборатории "Культурный код" с 20 по 28 июня. В День молодежи, участники со своими творениями пройдут в шествии от моста Влюбленных к "Конторе пароходства". Там жителей и гостей города ждет праздничная концертная программа, где с 20 часов выступит приглашенный музыкальный исполнитель Сергей Драгни, который известен такими синглами, как "Кометы", "Молодые мы", "Лепесток".

Завершится мероприятие DJ-сетом от Vadimа Kodzaevа.