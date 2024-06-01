500 тысяч рублей заплатит водитель сбитой на переходе тюменке
Происшествия, 17:01 24 июня 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
500 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 150 тыс. рублей заплатит тюменец, сбивший женщину, переходившую дорогу на зелёный сигнал светофора, сообщает прокуратура Тюменской области.
ДТП произошло в декабре 2023 года - 34 летний водитель автомобиля Kia не заметил красный свет и сбил 57-летнюю тюменку на регулируемом пешеходном переходе по ул. Мельникайте.
В результате аварии женщина получила множественные переломы. На днях Центральный районный суд Тюмени вынес виновнику ДТП приговор и взыскал в пользу потерпевшей 500 тыс. рублей.