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500 тысяч рублей заплатит водитель сбитой на переходе тюменке

Происшествия, 17:01 24 июня 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

500 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 150 тыс. рублей заплатит тюменец, сбивший женщину, переходившую дорогу на зелёный сигнал светофора, сообщает прокуратура Тюменской области.

ДТП произошло в декабре 2023 года - 34 летний водитель автомобиля Kia не заметил красный свет и сбил 57-летнюю тюменку на регулируемом пешеходном переходе по ул. Мельникайте.

В результате аварии женщина получила множественные переломы. На днях Центральный районный суд Тюмени вынес виновнику ДТП приговор и взыскал в пользу потерпевшей 500 тыс. рублей.

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# ДТП , компенсация , штраф

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