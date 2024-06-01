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Уполномоченный по правам человека Олег Датских проведет прием граждан в Тюмени

Общество, 19:52 24 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских проведет прием граждан в Тюмени 28 июня. Обратиться за правовой консультацией сможет любой желающий в рамках Всероссийского единого дня бесплатной юридической помощи, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Прием граждан пройдет при участии представителей Тюменской областной думы, Управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области, Тюменского филиала "АльфаСтрахования-ОМС", регионального отделения "Ассоциация юристов России", Тюменской областной нотариальной палаты, Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов.

Прием граждан пройдет с 10 до 13 часов в Тюменской облдуме (ул. Республики, 52, кабинет № 321). Запись на прием — по телефону 8 (3452) 42-67-42, с 9 до 17 часов.

Возрастное ограничение: 18+

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# Олег Датских , прием граждан , уполномоченный по правам человека

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