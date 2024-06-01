Александр Моор выразил соболезнования семье погибшего в Дагестане лейтенанта Виталия Мезенцева

| Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив)

Соболезнования родным и близким лейтенанта Виталия Мезенцева, который ценой своей жизни защитил мирных жителей от рук террористов в Дагестане, выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Выполняя служебный долг, погиб сотрудник заводоуковской Госавтоинспекции лейтенант Виталий Мезенцев, находившийся в Дагестане в командировке. Ему был 31 год. Не дожил семь дней до 32-летия. У офицера остались двое детей. Два сотрудника заводоуковской полиции получили тяжелые ранения. Надеемся на их скорейшее выздоровление. Мы гордимся нашими тюменскими полицейскими. Ребята защищали наших граждан так же, как сегодня всех нас защищают бойцы в зоне СВО", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что Тюменская область окажет такую же помощь раненым и семье лейтенанта Мезенцева, которая оказывается нашим военным. Раненым – по 1 млн рублей, семье Виталия – 3 млн рублей.

"По моему поручению с дагестанскими врачами связались тюменские медики. Поможем нашим парням с лечением и реабилитацией. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких в результате теракта", - добавил губернатор.