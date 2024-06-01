Александр Моор: жизненный путь Геннадия Нечаева – пример искренней преданности своему делу

Жизненный путь основателя клуба "Дзержинец" Геннадия Нечаева – это пример искренней преданности своему делу, безмерной душевной щедрости и стремления помогать окружающим.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор. Напомним, Геннадий Нечаев ушел из жизни на 83-м году жизни утром 23 июня.

"Благодаря Геннадию Александровичу многие дети, оказавшиеся в трудной ситуации, встали на правильный путь. Он посвятил свою жизнь службе в правоохранительных органах, стоял у истоков создания в Тюмени системы профилактики правонарушений, работал с трудными подростками. Его методы и труды заслужили признание на уровне всей страны. За выдающиеся заслуги Геннадий Александрович получил звание "Почетный гражданин города Тюмени", - отметил губернатор.

От имени жителей Тюменской области глава региона выразил соболезнования родным и близким Геннадия Александровича.