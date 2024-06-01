300 часов работ назначили тюменцу за пьяное вождение

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

39-летнего жителя Тюмени осудили за вождение в нетрезвом виде. Мужчине назначили 300 часов обязательных работ, лишили права управлять транспортом 2,5 года и конфисковал автомобиль Ford Fusion в собственность государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В октябре 2023 года мужчину привлекали к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. В январе 2024 года подсудимый снова пьяным ездил на автомобиле в Тюмени.

Суд признал его виновным по ст. "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".