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300 часов работ назначили тюменцу за пьяное вождение

Происшествия, 13:53 25 июня 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

39-летнего жителя Тюмени осудили за вождение в нетрезвом виде. Мужчине назначили 300 часов обязательных работ, лишили права управлять транспортом 2,5 года и конфисковал автомобиль Ford Fusion в собственность государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В октябре 2023 года мужчину привлекали к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. В январе 2024 года подсудимый снова пьяным ездил на автомобиле в Тюмени.

Суд признал его виновным по ст. "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

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