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Тюменская многодетная мама родила 14 ребенка

Общество, 16:27 25 июня 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

14 ребенка родила многодетная мама Олеся в Перинатальном центре Тюмени на прошлой неделе. Сына назвали Ефим, пишет департамент здравоохранения Тюменской области.

"Родились мы 14 июня в 5 часов. Вес сына 3 205, рост 51 сантиметр. У нас в семье шесть дочерей и восемь сыновей. Старшие дети помогают, сыновья папе в строительстве, а дочки по дому. Я очень рада, что у нас большая семья", - рассказала Олеся.

Другая пациентка Ксения стала мамой в пятый раз. Все ее дети появились на свет в Перинатальном центре. Сейчас у них в семье три девочки и два мальчика.

"Семья у нас спортивная (сноуборд, футбол), ведем здоровый образ жизни. Старшие ходят в спортивные секции, школьники. Мечтаем достроить дом и всей семьёй поехать в горы. Все мои беременности проходили легко, даже токсикоза не было. Страшно было только первый раз рожать, муж поддерживал", - поделилась она.

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# дети , перинатальный центр , роды

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