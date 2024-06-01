Урожай клубники собирают на ферме в Тюменском районе
Экономика, 17:23 25 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Урожай клубники собирают на ферме в Тюменском районе. В компании "Натурика"выращивают 15 сортов клубники, плантация составляет 3,5 тыс. кустов. Спелые ягоды в тюменских теплицах собирают круглый год - примерно до двух тонн ежегодно, сообщает департамент агропромышленного комплекса со ссылкой на агрокомпанию.
| Фото: компания "Натурика"
Клубника поспела как в теплицах, так и на открытом грунте. Поскольку ягоды выращиваются на собственном производстве, в продажу их отправляют свежими, прямо с куста.