Урожай клубники собирают на ферме в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урожай клубники собирают на ферме в Тюменском районе. В компании "Натурика"выращивают 15 сортов клубники, плантация составляет 3,5 тыс. кустов. Спелые ягоды в тюменских теплицах собирают круглый год - примерно до двух тонн ежегодно, сообщает департамент агропромышленного комплекса со ссылкой на агрокомпанию.

| Фото: компания "Натурика" | Фото: компания "Натурика"

Клубника поспела как в теплицах, так и на открытом грунте. Поскольку ягоды выращиваются на собственном производстве, в продажу их отправляют свежими, прямо с куста.