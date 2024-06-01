  • 25 июня 202425.06.2024вторник
  • USD87,3730
    EUR94,0759
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер юго-восточный

Урожай клубники собирают на ферме в Тюменском районе

Экономика, 17:23 25 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урожай клубники собирают на ферме в Тюменском районе. В компании "Натурика"выращивают 15 сортов клубники, плантация составляет 3,5 тыс. кустов. Спелые ягоды в тюменских теплицах собирают круглый год - примерно до двух тонн ежегодно, сообщает департамент агропромышленного комплекса со ссылкой на агрокомпанию.

компания "Натурика" | Фото: компания "Натурика"

Клубника поспела как в теплицах, так и на открытом грунте. Поскольку ягоды выращиваются на собственном производстве, в продажу их отправляют свежими, прямо с куста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , клубника , фермеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 25.06.2024Девять дорог протяженностью 12 километров строят в Тюмени
17:23 25.06.2024Урожай клубники собирают на ферме в Тюменском районе
15:32 25.06.2024В Тюменской области назвали самые частые нарушения земельного законодательства
15:10 25.06.2024Фермеры из Тюменского района поставляют листовые салаты региональному переработчику