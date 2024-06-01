В Тюмени запретят продажу алкоголя на День молодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в Тюмени 29 июня, в День молодежи. Продукцию нельзя будет купить с 8 до 21 часа, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

Решение принято в соответствии с пунктом 1 постановления регионального правительства "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области".

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.