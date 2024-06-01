Губернатор Моор пожелал удачи новому главе Тюмени

t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen

С избранием на пост главы Тюмени Максима Афанасьева поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор 27 июня.

"Вчера на встрече с молодежью на форуме "Утро" сказал, что администрацию областной столицы возглавит достойный человек. Не ошибся. Депутаты Тюменской городской думы почти единогласно приняли решение. Тюмень – стремительно развивающийся город. Верю, что большой опыт Максима Викторовича поможет дальнейшей реализации наших планов. Удачи!" - написал он в своих аккаунтах в соцсетях.

Напомним, решение об избрании бывшего главы тобольска на пост мэра областной столицы приняли депутаты Тюменской городской думы. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержал 31 депутат из 32.