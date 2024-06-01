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Губернатор Моор пожелал удачи новому главе Тюмени

Губернатор, 20:09 27 июня 2024

t.me/operativnyishtabtyumen

С избранием на пост главы Тюмени Максима Афанасьева поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор 27 июня.

"Вчера на встрече с молодежью на форуме "Утро" сказал, что администрацию областной столицы возглавит достойный человек. Не ошибся. Депутаты Тюменской городской думы почти единогласно приняли решение. Тюмень – стремительно развивающийся город. Верю, что большой опыт Максима Викторовича поможет дальнейшей реализации наших планов. Удачи!" - написал он в своих аккаунтах в соцсетях.

Напомним, решение об избрании бывшего главы тобольска на пост мэра областной столицы приняли депутаты Тюменской городской думы. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержал 31 депутат из 32.

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# Александр Моор , Максим Афанасьев

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