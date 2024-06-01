Тюменские врачи провели мужчине симультанную операцию по удалению опухоли и метастазов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Симультанную операцию по удалению опухоли и метастазов с сохранением здоровой левой почки и правого надпочечника провели пациенту из села Шобаново Омутинского района врачи клиники "Нефтяник". Операция прошла успешно, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Мужчина пришел на плановый осмотр в сельскую поликлинику. Медики заподозрили онкологическое заболевание и направили его на дообследование в Тюмень. Вскоре диагноз подтвердился: врачи обнаружили новообразование размером 12 см на правой почке и метастаз в противоположном надпочечнике.

"Основной нашей задачей, помимо удаления правой почки с опухолью и левого надпочечника, было сохранение правого надпочечника для полноценной качественной жизни и работоспособности. Выполненная операция привела к излечению пациента от онкологического заболевания, в последующем ему не потребуется дополнительные лекарственное лечение и лучевая терапия", - рассказал хирург-онколог МСЧ "Нефтяник" Александр Купчин.

На пятый день мужчину выписали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.