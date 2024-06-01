Барьеры и перспективы развития российской экономики обсудят на Губернаторских чтениях в Тюмени
Губернатор, 11:31 28 июня 2024
Барьеры и перспективы развития российской экономики обсудят на Губернаторских чтениях в Тюмени 28 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
С докладом выступит кандидат экономических наук, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
Модератор чтений – доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор ВШЭ Святослав Каспэ.
Начало - в 14 часов. Трансляция — на портале органов госвласти Тюменской области.