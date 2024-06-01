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Мероприятия по семейной безопасности проводит Госавтоинспекция в Тюменской области

Общество, 08:43 29 июня 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия семейной безопасности проводит Госавтоинспекция в Тюменской области. Их приурочили Году семьи, сообщает ГИБДД.

Летом такие мероприятия инспекторы проведут во дворах, на площадках у детских садов, на парковках торговых центров. А также на площадках проведения в муниципалитетах праздников, посвященных их образованию. Акции семейной безопасности сопровождаются хештегом #СемьяСоблюдаемПДД.

Кроме того, детям вручат более 1,5 тыс. светоотражателей, родителям раздадут 40 тыс. листовок с правилами безопасности и ароматизаторы для машины.

Для родителей дошколят организуют акции "Везу ребенка правильно" и "Ребенок – главный пассажир" в социальных сетях. Планируется, что в них примут участие более пяти тысяч детей и их родителей.

В ГИБДД по Тюменской области отметили, что запланированное на 29 июня мероприятие #ДорогиБезДТП на площади у стадиона "Геолог" отменено в связи с трагической гибелью тюменского автоинспектора в Республике Дагестан при выполнении служебного долга.

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# ГИБДД , дорожная безопасность

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