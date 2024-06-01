Стартовала регистрация на молодежный форум "Ладога-2024"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовала регистрация на молодежный образовательный форум "Ладога-2024". Он пройдет уже в 16 раз с 9 по 15 сентября в Ленинградской области. Примут участие в нем и тюменские специалисты в сфере туризма, экологии, истории и других областях.пройдёт уже в 16-й раз. Тема форума: культура, искусство и история.

На форуме тюменцы узнают, как создавать молодежные проекты, которые направлены на формирование современной идентичности, построение гармоничного общества и сохранение исторического наследия. Откроют для себя культуру и искусство как способ реализации творческого потенциала, пространство карьерного роста и метод сохранения традиционных ценностей. Познают Россию через призму культуры, искусства и истории.

Для участников - от 14 до 35 лет подготовлены шесть тематических площадок, пишет "КП-Тюмень".

Подать заявку можно до 9 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России".