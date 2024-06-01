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Купеческие особняки показали в Тюмени популярным трэвел-блогерам

Общество, 16:30 29 июня 2024

Купеческие особняки на ул. Дзержинского показали в Тюмени популярным трэвел-блогерам. С областного центра они начали свое знакомство с регионом, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Дождливая погода не помешала блогерам, авторам тематических телеграм-каналов Евгении Чугуновой ("Та еще штучка"), Ирине Белоусовой ("Ирина Велюр"), Елизавете Строк ("Турбо Мама") и Дарье Борисовой ("travel2you") погрузиться в Тюмень. Также им рассказали историю нефтеразведки в Тюменской области.

Гости областной столицы также попробовали блюда сибирской кухни. Следующей точкой путешествия для них станет Тобольск.

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