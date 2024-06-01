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Тюменская областная научная библиотека переходит на летний режим

Общество, 16:07 30 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская областная научная библиотека (ул. Орджоникидзе, 59) переходит на летний режим работы. Он будет действовать с 1 июля по 30 сентября.

График работы следующий: понедельник — выходной день, вторник–воскресенье — с 11 до 20 часов.

Меняется и график работы Детской библиотеки имени Лагунова (ул. Тульская, 4/3), он актуален по 31 августа: понедельник — выходной день, вторник–пятница — с 10 до 19 часов, суббота и воскресенье — с 10 до 18 часов.

Режим работы Специальной библиотеки для слепых (ул. Холодильная, 84) с 1 июля по 31 августа: понедельник–пятница — с 10 до 19 часов, суббота — с 10 до 18 часов, воскресенье — выходной день.

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# библиотеки , режим работы

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