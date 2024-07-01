  • 1 июля 20241.07.2024понедельник
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северный

Более 30 пьяных водителей выявили сплошные проверки на дорогах Тюменской области

Общество, 12:36 01 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 водителя были отстранены от участия в дорожном движении в выходные дни. Мероприятия по противодействию пьяному вождению прошли в Тюменской области 29 и 30 июня.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП участием пьяных водителей не зарегистрировано. В сплошной проверке на ул. Теплотехников в Тюмени принял участие руководитель управы Калининского административного округа Евгений Триль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пьяная езда , сплошные проверки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 01.07.2024Отцам героев СВО вручили медали "Отец солдата"
13:09 01.07.202430 креплений со спасательными кругами установили на нижнем ярусе набережной в Тюмени
12:58 01.07.2024Пять тюменцев привлекли к ответственности за нарушение правил нахождения на воде
12:36 01.07.2024Более 30 пьяных водителей выявили сплошные проверки на дорогах Тюменской области