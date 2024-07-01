Более 30 пьяных водителей выявили сплошные проверки на дорогах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 водителя были отстранены от участия в дорожном движении в выходные дни. Мероприятия по противодействию пьяному вождению прошли в Тюменской области 29 и 30 июня.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП участием пьяных водителей не зарегистрировано. В сплошной проверке на ул. Теплотехников в Тюмени принял участие руководитель управы Калининского административного округа Евгений Триль.