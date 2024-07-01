В Тюменском районе пресекли незаконную добычу песка

| Фото: СЕргей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: СЕргей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Незаконную добычу песка пресекли у д. Падерино Тюменского района. Общественный инспектор увидел два грузовика, которые въезжали в лес, и двинулся за ними. Заметив преследование, машины прибавили ход и скрылись в сторону Червишевского тракта. Данное место взято под наблюдение, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

А несколькими днями ранее в лесу Тюменского района под с. Кулаково инспектор увидел грузовик, из которого выгружали строительный мусор. Ему удалось сфотографировать сам момент, а также госномер машины.

По данному факту сотрудники департамента лесного комплекса готовят материалы. Их передадут органы охраны права и порядка для того, чтобы привлечь для нарушителя к административной ответственности.

В департаменте отметили, что для выявления лесонарушений ежедневно ведется патрулирование лесов, используются фотоловушки и квадрокоптеры. Все действия нарушителей снимаются.