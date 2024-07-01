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Александр и София стали самыми популярными именами в Тюменской области за полгода

Общество, 17:12 01 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

София и Александр стали самыми популярными именами в Тюменской области за полгода. Так назвали 173 новорожденных девочек и 194 мальчиков жители региона с января по июнь, сообщает управление ЗАГС.

Кроме того, жители региона назвали Евами 145 дочерей, Василисами – 122, Мариями – 120, Аннами – 135.

А самыми востребованными именами мальчиков стали Михаил – им нарекли 167 новорожденных, Артем – 161, Роман – 119, Марк – 111.

Отметим, что в первые шесть месяцев 2023 г. эти имена для младенцев были также популярны у жителей Тюменской области.

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# ЗАГС , имена , новорожденные

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