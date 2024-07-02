Конкурс "Книга года" приурочили к 80-летию Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на региональный конкурс "Книга года" открыт. В этом году он пройдет под девизом "В нашем крае семья читает" и посвящен 80-летию Тюменской области и Году семьи в России, написала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Конкурс состоится в шести основных и трех специальных номинациях. Участникам необходимо предоставить издание в областную научную библиотеку по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59 до 9 октября. Итоги подведут в ноябре. Лучшие издания войдут в экспозицию "Книга года-2024".

Подробная информация, положение и форма заявки размещены в разделе "Книга года" на сайте Тюменской областной научной библиотеки.

Майер напомнила, что по итогам 2023 года "Книгой года" признали книгу "Анико из рода Ного" Анны Неркаги, "Издательством года" назвали АО "Тюменский дом печати".

Конкурс проводят в рамках нацпроекта "Культура".